Минск, 17 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Белорусская журналистка и телеведущаяАлина Ковшик стала представительницей «кабинета» экс-кандидата в президенты БелоруссииСветланы Тихановской по национальному возрождению. Об этом сообщает пресс-служба структуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

Ранее Ковшик работала на польском телеканале «Белсат». Она также основала Центр белорусской солидарности в Варшаве.

Сообщается, что в «кабинете» Ковшик будет заниматься «разработкой стратегии национального возрождения Белоруссии, популяризировать знания по истории, культуре и языку, готовить реформы в сфере культуры, образования, СМИ, координировать работу соответствующих институтов и инициатив, противостоять информационной агрессии».

Как сообщалоИА REGNUM, о создании «коллективного исполнительного органа» Светлана Тихановская объявила 9 августа на конференции «Новая Белоруссия» в Вильнюсе.