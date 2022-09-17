Минск, , 10:05 — REGNUM Белорусские силовики задержали журналиста издания «Прессбол» Андрея Ильеню. Об этом сообщил спортивный обозреватель Николай Иванов в своем телеграм-канале.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Причина задержания не сообщается. Известно лишь, что задержали Ильеню 14 сентября. Суд по административному делу назначил ему 10 суток ареста.

Высказывается предположение, что у силовиков возникли вопросы к Ильеню из-за его публикаций в интернете. Соцсети журналиста могли проверить на предмет нарушения законодательства в связи с тем, что его включили в состав делегации сборной Белоруссии на ближайшие матчи Лиги наций УЕФА.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Ильеня — спортивный журналист, который принципиально комментирует матчи на белорусском языке и демонстрирует приверженность белорусской националистической идеологии.