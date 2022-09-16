Бишкек, 17 сентября, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Главы пограничных войск Киргизии и Таджикистана встретились 17 сентября для обсуждения конфликта на киргизско-таджикской границе и договорились пресекать провокации, а также перестрелки в приграничной зоне. Об этом сообщили в пресс-центре погранслужбы Киргизии.

Официальный сайт Президента Кыргызской Республики ВС Киргизии

Отмечается, что, согласно договоренностям, до утра 17 сентября начальникам областных управлений пограничных ведомств с обеих сторон требуется организовать соответствующую работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели встречу в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и обсудили ситуацию на киргизско-таджикской границе. Участники беседы договорились поручить силовикам своих республик прекратить боевые действия, отвести военнослужащих и убрать боевую технику от линии соприкосновения.