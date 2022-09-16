Москва, 17 сентября, 2022, 00:45 — ИА Регнум. 17 сентября в Москве на «Стадионе имени Эдуарда Стрельцова» футбольный клуб «Торпедо» в матче Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

ФК ЦСКА

После девяти сыгранных туров ЦСКА с шестью победами и 20-ю набранными очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо», набрав лишь одно очка, располагается на последней позиции.

31 августа ЦСКА встречался с «Торпедо» в матче первого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России 2022/23. Тот матч завершился уверенной победой «красно-синих» со счетом 2:0, а забитыми мячами отметились Никита Ермаков и Адольфо Гайч.