Екатеринбург, , 00:41 — REGNUM 17 сентября в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» в первом матче 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

Матч между командами ФК «Зенит» и ФК «Ахмат» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч обслужит бригада арбитров с Евгением Кукуляком. Ассистенты главного судьи — Константин Шаламберидзе и Антон Кобзев. Резервный арбитр — Сергей Цыганок.

В последний раз «Урал» и «Ахмат» играли между собой 13 марта 2022 года в матче 21-го тура чемпионата России. Тот матч завершился со счетом 0:0.

На данный момент «Урал» с одной победой с четырьмя набранными очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат», набрав 11 очков, располагается шестью позициями выше.