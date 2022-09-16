Ноттингем, Великобритания, 17 сентября, 2022, 00:29 — ИА Регнум. 16 сентября в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд» футбольный клуб «Ноттингем Форест» в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 минимально уступил «Фулхэму». Основное время встречи завершилось со счетом 2:3.

Blueeyes Футбол

Забитыми мячами в составе «дачников» отметились Тосин Адарабиойо (54’ Виллиан), Жоау Пальинья (57’ Кенни Тете) и Гаррисон Рид (60’ Бобби Рид). Голы «Ноттингем Фореста» забили Тайво Авоньи (11’ Райан Йейтс) и Льюис О’брайен (77’).

Желтые карточки получили Стив Кук, Вилли Боли, Исса Диоп, Жоау Пальинья, Кенни Тете и Андреас Перейра. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Ассистенты главного судьи — Саймон Лонг и Ричард Уэст.

Составы команд:

«Ноттингем Форест»: Хендерсон, Кук (Уоррел, 63’), Уильямс (Деннис, 88’), Маккенна, Боли (Лингард, 63’), Лоди, Гиббс-Уайт, Йейтс, Фройлер (О’брайен, 70’), Авоньи (Сарридж, 70’), Джонсон.

«Фулхэм»: Лено, Тете, Адарабиойо, Рим, Диоп, Рид, Рид (Кебано, 90’), Перейра (Кэрни, 83’), Виллиан (Джеймс, 70’), Пальинья, Митрович (Винисиус, 90’).