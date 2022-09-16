Афины , 17 сентября, 2022, 00:28 — ИА Регнум. 31-летний конголезский центральный нападающий Седрик Бакамбу бесплатно перешел из французского «Марселя» в «Олимпиакос». Об этом сообщает пресс-служба греческого клуба.

Om.net «Кан» (Кан) — «Марсель» (Марсель) — 1:5

Соглашение Бакамбу с «Олимпиакосом» рассчитано на три года до конца сезона 2024/25. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает конголезского форварда в 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бакамбу принял участие в 19-ти матчах за французский клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые карточки.