Бирмингем, Великобритания, 17 сентября, 2022, 00:08 — ИА Регнум. 16 сентября в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» футбольный клуб «Астон Вилла» в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 одержал минимальную победу над «Саутгемптоном» со счетом 1:0.

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Единственный мяч на 41-й минуте встречи забил 21-летний английский атакующий полузащитник Джейкоб Рэмзи. Желтые карточки получили Филиппе Коутиньо, Джейкоб Рэмзи, Джеймс Уорд-Прауз и Яшли Янг.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. Ассистенты главного судьи — Ли Беттс и Йан Хассин.

«Астон Вилла», одержав вторую победу в сезоне и набрав семь очков, поднялась на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» с тем же количеством очков располагается позицией выше.