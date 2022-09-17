София, , 00:07 — REGNUM Правительство Болгарии объявило о привлечении в болгарскую экономику дополнительных €2,5 млрд, взятых в долг на европейских рынках капитала при поддержке руководства ЕС. Об этом 16 сентября сообщает БТВ.

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Деньги были получены Софией под гарантии еврооблигаций, выпущенных Болгарским национальным банком.

Как отметили представители министерства финансов Болгарии, деньги будут направлены на выплату задолженности по зарплате, обеспечение промышленных и бытовых потребителей энергоносителями, а также развитие инфраструктурных проектов.

Таким образом, общая сумма государственного долга Республики Болгария составила €17,5 млрд. О механизмах погашения долговых обязательств не сообщается.