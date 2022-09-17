София, , 00:04 — REGNUM В результате спецоперации, проведенной сотрудниками управления по борьбе с организованно преступностью МВД Болгарии, на одном из центральных вещевых рынков Софии была изъята крупная партия товара известного европейского производителя, незаконно ввезенная из сопредельного государства. Об этом 16 сентября сообщает софийский информационный портал News. bg.

Александр Альтман. На рынке

По некоторым данным, правоохранители наложили арест на 100 тыс. единиц продукции общей стоимостью в $75 млн. Сообщается о задержании нескольких человек.

Ведется следствие. Если причастность задержанных лиц к контрабандистской схеме будет доказана, каждому из них грозят штрафы и тюремное заключение.