София, 17 сентября, 2022, 00:00 — ИА Регнум. В Болгарии наблюдается резкий рост преступности, масштабы которого сопоставимы с уровнем криминала начала 90-х годов прошлого века. Об этом 16 сентября сообщает БНР.

(сс) Mike Полиция

По словам генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева, сложившаяся ситуация связана с ухудшением условий жизни среднестатистических болгар, инфляцией, безработицей и коррупцией. «Сейчас необходимо сосредоточить усилия всех без исключения государственных структур на борьбе с оргпреступностью», – отметил он.

Напомним, согласно данным МВД Болгарии, только за последние два года число преступлений и правонарушений в стране выросло в три раза. Местные правоохранители говорят о невозможности эффективной работы в деле искоренения преступности без дополнительной финансовой помощи со стороны болгарского государства в частности и структур ЕС в целом.