Вашингтон, 16 сентября, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Киевский режим в ближайшее время ожидает продолжение очень тяжелых боёв, заявил 16 сентября на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

U.S. Army Инструктор США на территории бывшей УССР

По его словам, ВСУ «добились некоторых успехов» и их надо поддерживать дальше.

«Я не буду делать предположений и обозначать какие-то сроки завершения этого конфликта», — сказал Райдер.

«Мы видели, что ВСУ добились некоторых успехов, и мы продолжим поддерживать их в этой борьбе. Но мы ожидаем, что и дальше будут очень тяжелые бои», — добавил представитель Пентагона.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября президент России Владимир Путин заявил, что цели специальной военной операции на территории бывшей УССР остаются неизменными.