София, , 23:55 — REGNUM Руководство Конфедерации независимых профсоюзов Болгарии (КНСБ) объявило о намерении провести общенациональную акцию протеста с требованием от болгарского правительства защитить интересы трудоустроенных граждан страны. Об этом 16 сентября сообщает БНР.

Протест

Как утверждают организаторы мероприятия, соответствующие демонстрации под лозунгом «Сохраните доходы и рабочие места» будут проходить в столице Болгарии с 19 сентября по 19 октября.

Кроме того, отдельные ячейки КНСБ оставили за собой право организовывать забастовки на региональных предприятиях.

«Болгарский кабмин должен принять эффективные меры по сдерживанию инфляции и выходу из экономического кризиса, — говорится в заявлении оргкомитета акции. — Только таким образом можно обеспечить работу нескольких тысяч заводов и фабрик по всей стране».

Напомним, из-за усугубившегося экономического кризиса в Болгарии только за последний год обанкротилось более двух тысяч фирм и промышленных объединений. Без работы и стабильного дохода осталось более полумиллиона трудоспособных жителей страны.