Москва, , 23:54 — REGNUM Более 20 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в четверг, 15 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Аэропорт «Домодедово» Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно онлайн-табло, на текущий момент в аэропорту «Домодедово» отменено два рейса и ещё семь рейсов задерживается, во «Внуково» отменено три рейса и столько же рейсов задержано, в «Шереметьево» отменён один рейс и восемь рейсов задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.