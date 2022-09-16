Питешти, , 23:52 — REGNUM Десятки радикалов попытались сорвать церемонию открытия памятника сотрудникам румынских спецслужб времен коммунистического лидера страны Николае Чаушеску – «Секуритате» в городе Питешти на юге Румынии. Об этом 16 сентября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Флаг Румынии Pixabay.com

По свидетельствам очевидцев, группа активистов начала скандировать националистические лозунги и перекрыла путь представителям местной администрации, возлагавшим цветы к новому монументу. Конфликт был урегулирован после вмешательства полиции.

Впоследствии одна из государственных структур Румынии назвала создание соответствующего памятника «провокацией». В период с 1949 по 1952 годы в Питешти находилась тюрьма для политзаключенных. При этом никакого отношения к «Секуритате» это исправительное заведение не имело.