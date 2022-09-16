София, 16 сентября, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Болгарский национальный банк (БНБ) объявил о введении в обращение новой памятной серебряной монеты «Большой ныряльщик», выпущенной в рамках тематической линии «Природное разнообразие Болгарии». Об этом 16 сентября сообщает софийский финансовый портал Profit.⁠bg.

Болгария

Уникальность нумизматической единицы заключается в изображении на ее аверсе редкой водоплавающей птицы из семейства поганковых. Название семейства этой птицы, занесенной в региональную Красную книгу, произошло из-за специфического запаха ее мяса. На сегодняшний день количество особей большого ныряльщика в Болгарии не превышает двух десятков.

При этом ранее в соответствующей банковской линии выходили монеты с представителями млекопитающих.

Номинальная стоимость монеты составляет 10 левов ($6). При этом она будет продаваться по цене в 108 левов ($65).