Брюссель, 16 сентября, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Комиссар Европейской комиссии по вопросам расширения Оливер Вархели 16 сентября заявил, что расширение ЕС на Западные Балканы должно стать самым важным геостратегическим приоритетом Альянса «в эти непростые времена».

Predsednik.rs Пресс-конференция Александра Вучича и Оливера Вархели

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, дипломат отметил, что Европейский союз в рамках экономического и инвестиционного плана выделил 30 млрд евро на ускорение евроинтеграции своих соседей.

Ранее главы МИД Германии, Франции и Польши выступили за отмену въездных виз для граждан Косово, которая, по рекомендации Еврокомиссии, должна была состояться еще в 2018 году.