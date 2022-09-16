Мехико, 16 сентября 2022, 23:44 — REGNUM Страны НАТО довели ситуацию на территории б. УССР до вооружённого конфликта, заявил 16 сентября в своём обращении к согражданам мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Так произошло в ситуации с Киевом. Довершило этот процесс финансирование Киева Западом, вооружение ВСУ и антироссийские санкции. Запад при этом не заботят, как видно, страдания людей и стабильность стран.
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