Мехико, , 23:44 — REGNUM Страны НАТО довели ситуацию на территории б. УССР до вооружённого конфликта, заявил 16 сентября в своём обращении к согражданам мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор Eneas De Troya

Андрес Мануэль Лопес Обрадор «Группы интересов, занимающие государственные или экономические позиции, прилагают все усилия, чтобы привести политику к вооружённому конфликту».

Так произошло в ситуации с Киевом. Довершило этот процесс финансирование Киева Западом, вооружение ВСУ и антироссийские санкции. Запад при этом не заботят, как видно, страдания людей и стабильность стран.

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