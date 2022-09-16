Мехико, 16 сентября, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Страны НАТО довели ситуацию на территории б. УССР до вооружённого конфликта, заявил 16 сентября в своём обращении к согражданам мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Eneas De Troya Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Андрес Мануэль Лопес Обрадор «Группы интересов, занимающие государственные или экономические позиции, прилагают все усилия, чтобы привести политику к вооружённому конфликту».

Так произошло в ситуации с Киевом. Довершило этот процесс финансирование Киева Западом, вооружение ВСУ и антироссийские санкции. Запад при этом не заботят, как видно, страдания людей и стабильность стран.