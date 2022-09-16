Глава Мексики назвал НАТО виновником ситуации на территории б. УССР
Мехико, 16 сентября, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Страны НАТО довели ситуацию на территории б. УССР до вооружённого конфликта, заявил 16 сентября в своём обращении к согражданам мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Eneas De Troya
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
«Группы интересов, занимающие государственные или экономические позиции, прилагают все усилия, чтобы привести политику к вооружённому конфликту».
Так произошло в ситуации с Киевом. Довершило этот процесс финансирование Киева Западом, вооружение ВСУ и антироссийские санкции. Запад при этом не заботят, как видно, страдания людей и стабильность стран.