16 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили убийство заместителя мэра Бердянска по ЖКХ и его супруги - начальника избирательной комиссии по проведению референдума в Запорожской области.

Елизавета Коробова, , 23:46 — REGNUM Заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова о том, что в Бердянске (Запорожская область) убили заместителя мэра по жилищно-коммунальному хозяйству Олега Бойко и его супругу Людмилу, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 17 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Страшное преступление было совершено в микрорайоне Колония. Двойное убийство, по словам Рогова, не останется «безнаказанным и безответным». Нацистам это не должно сойти с рук, потому что целенаправленное убийство чиновников — это буквально террористические методы, которые взяли на вооружение киевские боевики.

Особенно важно, чтобы возмездие настигло преступников сейчас, когда идёт подготовка к референдуму по вхождению Запорожской области в состав Российской Федерации. Именно Людмила Бойко возглавляла городскую избирательную комиссию по проведению соответствующего голосования, а значит, террористы ставили перед собой цель не дать местным жителям сделать судьбоносный выбор.

«Были совершены удары по центрам решений, только вот вражеские по нашим», — указал Кирилл Р.

Многие пользователи отмечают, что слишком много в последнее время траурных событий на фронтах спецоперации. Граждане подозревают, что что-то явно идёт не так, как планировалось ранее.

«В последнее время новости с фронта уже невозможно читать. Кошмар какой-то сплошной», — отметил Роман З.

Некоторые комментаторы считают, что киевский неонацистский режим стал почувствовал свою безнаказанность, раз посылает своих диверсантов на откровенное убийство.

«К сожалению, враги осмелели и больше нас не боятся», — считает Эрик Т.

«Террористы киевские работают теперь на всех освобождённых территориях. Придётся всем оглядываться теперь», — поделился своим мнением Артём Г.

Гидра Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Такое ощущение, что СБУ и ВСУ хозяйничают где хотят и когда хотят. На них больше нет управы?» — задаётся вопросом Александр М.

Часть людей полагает, что безопасность представителей власти на освобождённых территориях должна быть обеспечена по высшему разряду.

«Это вот такая работа российских спецслужб? Сколько ещё доверившихся нам людей должны взорвать, чтобы им, наконец, уже начали предоставлять хоть какую-то охрану и обеспечивать их безопасность? У нас бесконечный поток желающих на эти должности или что? Просто слов нет никаких приличных», — написал Владимир Е.

Нашлись и те, кто считает, что пора перейти к более жёстким методам ведения боевых действий, включая нанесение ударов по нацистским центрам принятия решений.

«Теперь только кровь за кровь. Ни один чиновник киевского неонацистского режима теперь не должен чувствовать себя спокойно», — пишет Андрей С.

«Меж тем Россию в Прибалтике называют страной — спонсором терроризма. Кто тут террорист?» — спрашивает Лариса В.

«Надо давно уже атаковать центры принятия решений в Киеве!» — написала Егор Л.

«Считаю, что у нас есть полное право бить по Банковой и по всем другим центрам принятия решений. Нужно убить всю нацистскую верхушку без всякой жалости», — требует Сергей К.

Напомним, 16 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своём Telegram-канале о том, что в Бердянске (Запорожская облась) убили заместителя мэра по жилищно-коммунальному хозяйству Олега Бойко и его супругу Людмилу.

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