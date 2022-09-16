Херсон, 16 сентября, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Херсонская область полностью контролируется Вооруженными силами России и их союзниками, заявил 16 сентября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Росгвардии Росгвардейцы приводят в порядок воинские мемориалы в Херсонской области

Такое заявление он сделал на фоне сообщений СМИ киевского режима о «продвижении» ВСУ в направлении Херсона.

«Все под контролем, Кисилевка находится на тех же позициях, Давыдов Брод на сегодня также находится под контролем Министерства обороны Российской Федерации. Все территории, которые были еще вчера или позавчера, мы говорим о Херсонской области, находятся под контролем российской армии», — сообщил Стремоусов.

«Бериславский район, Великая Александровка находятся на своих позициях. Завтра дадим информацию по Давыдову Броду, где добивают все те части [ВСУ], которые перебрались на левый берег Днепра», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из целей объявленного Киевом «масштабного наступления» был захват Херсона. На данный момент группировка ВСУ, пытавшаяся атаковать в этом направлении, жестко блокирована и несет большие потери.