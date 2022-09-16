Тирана, 16 сентября, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Албания оказалась среди четырех стран, занявших последнее место в Европе по качеству цифровой среды.

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Согласно индексу Surfshark по этому параметру Албания находится на 64-м месте, в рейтинге ранжированы 117 стран.

Столь низкое место связано с высокой стоимостью интернета и цифровых услуг в стране, превышающей среднюю по региону Западные Балканы. Покупка 1 Гб интернета обходится среднему албанцу в 18 минут рабочего времени. Самый дешевый тариф будет стоить гражданам Албании 3 часов и 37 мин работы.

По качеству интернет-соединения Албания находится на 96-м месте в мире, по скорости мобильного интернета — на 43-м месте, по уровню безопасности интернета — на 54-м. Первое место по этому показателю занимает Греция.

Самые лучшие результаты показали Дания, Израиль, ФРГ, Франция, Швеция, Нидерланды, Финляндия, Япония, Великобритания и Южная Корея, США занимают 12-е место.