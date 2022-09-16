Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Американские актЁры Джордж Клуни, Брэд Питт и Мэтт Дэймон сыграют в ленте «Четырнадцать друзей Оушена» спустя 15 лет после выхода предыдущей части франшизы. Об этом пишет издание The Sun.

Джордж Клуни Цитата к/ф «Одиннадцать друзей Оушена». реж.Стивен Содерберг. 2001. США

Режиссёром фильма выступит Стивен Содерберг, ранее снявший трилогию о криминальной деятельности Дэнни Оушена и его команды аферистов. Другие детали проекта пока что держатся в секрете.

Напомним, в 2001 году Стивен Содерберг снял ремейк «Одиннадцати друзей Оушена» режиссёра Льюиса Майлстоуна. Впоследствии картина получила ещё две части, последняя из которых вышла в 2007 году.

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