Исфара, 16 сентября 2022, 23:34 — REGNUM Четыре человека погибли в городе Исфаре (Таджикистан) при обстреле машины скорой помощи, сообщает 16 сентября Азия-Плюс.
Среди погибших — врач скорой помощи, а также водитель и два раненых, которые находились в салоне.
По данным местных властей, обстрел устроили киргизские военные. Стреляли из ручного гранатомёта по машине, перевозившей раненых в больницу общины Чоркух.
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