Исфара, Таджикистан, 16 сентября, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в городе Исфаре (Таджикистан) при обстреле машины скорой помощи, сообщает 16 сентября Азия-Плюс.

Defense.gov Скорая помощь

Среди погибших — врач скорой помощи, а также водитель и два раненых, которые находились в салоне.

По данным местных властей, обстрел устроили киргизские военные. Стреляли из ручного гранатомёта по машине, перевозившей раненых в больницу общины Чоркух.