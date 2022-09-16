Скопье, 16 сентября, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Парламент Северной Македонии 15 сентября принял поправки к закону о бюджете. «За» проголосовали 69 депутатов из 120.

Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, внесенные поправки были предложены комиссией по финансированию и бюджету в конце июля и должны служить гармонизации налогового законодательства страны с правом ЕС.

В стране будет создан Налоговый совет, назависимый орган, члены которого будут избираться парламентом из числа экспертов в сфере макроэкономики и государственных финансов, предложенных Народным банком и государственным ревизорским агентством.

Поправки включают изменение временных рамок подготовки проекта бюджета правительством, положения о выделении финансовых и нефинансовых средств муниципалитетам, общие положения об управлении государственным долгом Северной Македонии.

Что специфично, поправки были приняты при поддержке оппозиционных депутатов из рядов ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство).