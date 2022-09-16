Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Выступление американского президента Джо Байдена на 77-й сессии Генассамблеи ООН состоится утром 21 сентября, сообщил 16 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Затем Байдена будут ждать на мероприятии, связанном с финансированием борьбы с заболеваниями. А вечером в этот же день глава Штатов со своей женой «примут глав делегаций с их супругами на дипломатической приёме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский допущен ГА ООН к дистанционному выступлению, которое также состоится 21 сентября.

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