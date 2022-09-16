Мадрид, , 23:20 — REGNUM Участие 34-летнего центрфорварда мадридского «Реала» и национальной сборной Франции по футболу Карима Бенземы в матче испанской Ла Лиги 2022/23 с «Атлетико» находится под вопросом.

Карим Бензема Антон Зайцев

Матч 6-го тура чемпионата Испании состоится 18 сентября в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Карим Бензема принял участие в шести матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Бензема выпускает за «Реал» с 9 июля 2009 года после перехода из французского «Лиона» за 35 миллионов евро. Действующее соглашение форварда с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.