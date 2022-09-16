Вашингтон, , 23:20 — REGNUM Netflix выпустил трейлер сериала «С чистого листа». Об этом пишет портал TV Insider.

Зои Салдана в т/с «С чистого листа» Цитата из трейлера

В ролике показывают жительницу США по имени Эми, которая отправляется в Италию, где находит своего будущего мужа, работающего шеф-поваром. Главные роли в шоу исполнят Зои Салдана («Аватар») и Эудженио Мастрандреа.

Напомним, предстоящий сериал станет экранизацией романа «С чистого листа: мемуары о любви, Сицилии и обретении дома» Темби Лок. Премьера проекта намечена на 21 октября 2022 года.

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