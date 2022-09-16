Вашингтон, 16 сентября, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Netflix выпустил трейлер сериала «С чистого листа». Об этом пишет портал TV Insider.

Цитата из трейлера Зои Салдана в т/с «С чистого листа»

В ролике показывают жительницу США по имени Эми, которая отправляется в Италию, где находит своего будущего мужа, работающего шеф-поваром. Главные роли в шоу исполнят Зои Салдана («Аватар») и Эудженио Мастрандреа.

Напомним, предстоящий сериал станет экранизацией романа «С чистого листа: мемуары о любви, Сицилии и обретении дома» Темби Лок. Премьера проекта намечена на 21 октября 2022 года.