Вашингтон, , 23:18 — REGNUM В Белом доме не исключают введения новых санкций против России, а также их модификации для повышения эффективности принимаемых мер. Об этом заявил 16 сентября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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«Мы никогда не исключали возможности введения дополнительных санкций и изменения санкционного режима таким образом, чтобы его последствия были гораздо более затратны для (президента России — ИА REGNUM) Владимира Путина и его экономики», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Кирби отметил, что санкции — это «не стрельба из пистолета с немедленным эффектом», и в зависимости от характера тех или иных ограничительных мер может потребоваться определённое время, чтобы их последствия стали ощутимы.

По его словам, Белый дом «постоянно возвращается к санкциям, чтобы пребывать в уверенности в том, что они оказывают желаемое воздействие».