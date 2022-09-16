Вашингтон, 16 сентября, 2022, 23:18 — ИА Регнум. В Белом доме не исключают введения новых санкций против России, а также их модификации для повышения эффективности принимаемых мер. Об этом заявил 16 сентября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы никогда не исключали возможности введения дополнительных санкций и изменения санкционного режима таким образом, чтобы его последствия были гораздо более затратны для (президента России — ИА REGNUM) Владимира Путина и его экономики», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Кирби отметил, что санкции — это «не стрельба из пистолета с немедленным эффектом», и в зависимости от характера тех или иных ограничительных мер может потребоваться определённое время, чтобы их последствия стали ощутимы.

По его словам, Белый дом «постоянно возвращается к санкциям, чтобы пребывать в уверенности в том, что они оказывают желаемое воздействие».