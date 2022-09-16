Берлин, 16 сентября 2022, 23:13 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии 16 сентября опубликовало совместное заявление глав МИД Германии, Франции и Польши о необходимости немедленной отмены въездных виз для граждан Косово.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, главы МИД трех стран также подчеркнули необходимость заключения всеобъемлющего соглашения между Сербией и Косово ради активизации процесса их евроинтеграции, который должен принести стабильность на Западные Балканы.
Ранее специальный представитель ЕС по Западным Балканам Мануэль Саррацин подчеркнул, что подход правительства Олафа Шольца к диалогу Косово и Сербии максимально серьезен, и диалог должен принести конкретные результаты.
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