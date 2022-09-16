Берлин, 16 сентября, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии 16 сентября опубликовало совместное заявление глав МИД Германии, Франции и Польши о необходимости немедленной отмены въездных виз для граждан Косово.

(сс) Olaf Kosinsky Мануэль Саррацин

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, главы МИД трех стран также подчеркнули необходимость заключения всеобъемлющего соглашения между Сербией и Косово ради активизации процесса их евроинтеграции, который должен принести стабильность на Западные Балканы.

Ранее специальный представитель ЕС по Западным Балканам Мануэль Саррацин подчеркнул, что подход правительства Олафа Шольца к диалогу Косово и Сербии максимально серьезен, и диалог должен принести конкретные результаты.