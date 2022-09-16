Нижний Новгород, 16 сентября 2022, 23:09 — REGNUM Нижегородская область вошла в топ-5 регионов России по развитию конгрессно-выставочной активности в России. Об этом 16 сентября заявил председатель правления фонда Росконгресс Александр Стуглев, выступая на конференции «BALTIC WEEKEND».

Нижний Новгород
Нижний Новгород
(сс) Юрий Лебедев

По его словам, лидером по количеству крупных событий по-прежнему остаётся Москва.

А среди регионов на первом месте оказался Санкт-Петербург и Ленинградская область, на втором месте расположилась Свердловская область, а третье место досталось Татарии. Замыкает пятёрку лидеров рейтинга Краснодарский край.

Также в первую десятку смогли попасть Башкирия, Приморский край, Красноярский край, Самарская область и Мурманская область.

Отметим, что за последний год Нижегородской области удалось подняться сразу на семь позиций в рейтинге развития конгрессно-выставочной активности.