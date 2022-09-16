Нижний Новгород, , 23:09 — REGNUM Нижегородская область вошла в топ-5 регионов России по развитию конгрессно-выставочной активности в России. Об этом 16 сентября заявил председатель правления фонда Росконгресс Александр Стуглев, выступая на конференции «BALTIC WEEKEND».

Нижний Новгород (сс) Юрий Лебедев

По его словам, лидером по количеству крупных событий по-прежнему остаётся Москва.

А среди регионов на первом месте оказался Санкт-Петербург и Ленинградская область, на втором месте расположилась Свердловская область, а третье место досталось Татарии. Замыкает пятёрку лидеров рейтинга Краснодарский край.

Также в первую десятку смогли попасть Башкирия, Приморский край, Красноярский край, Самарская область и Мурманская область.

Отметим, что за последний год Нижегородской области удалось подняться сразу на семь позиций в рейтинге развития конгрессно-выставочной активности.