Берлин, , 23:09 — REGNUM Россию надо «прижать» с помощью санкций так, чтобы она остановила спецоперацию ВС РФ на территории б. УССР, сообщила 16 сентября спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси.

Нэнси Пелоси Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она также заявила, что Киеву нужна «значительная военная поддержка», помощь финансовая и гуманитарная.

Нэнси Пелоси «А также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать».

Американский политик заявила, что средства с замороженных счетов граждан России и компаний нужно отдавать Киеву. Тем более что для «восстановления» киевскому режиму понадобится «много денег».

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