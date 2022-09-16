Берлин, 16 сентября, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Россию надо «прижать» с помощью санкций так, чтобы она остановила спецоперацию ВС РФ на территории б. УССР, сообщила 16 сентября спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нэнси Пелоси

Она также заявила, что Киеву нужна «значительная военная поддержка», помощь финансовая и гуманитарная.

Нэнси Пелоси «А также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать».

Американский политик заявила, что средства с замороженных счетов граждан России и компаний нужно отдавать Киеву. Тем более что для «восстановления» киевскому режиму понадобится «много денег».