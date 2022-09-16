Берлин, , 23:22 — REGNUM На октябрьской встрече министров обороны стран НАТО Германия намерена решить вопрос создания совместной системы противоракетной обороны (ПРО), заявила 16 сентября министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в интервью агентству Reuters.

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«На ближайшей встрече министров НАТО мы надеемся достичь соглашения по вопросу совместной противовоздушной и противоракетной обороны», — заявила Ламбрехт.

При этом она не стала раскрывать подробностей этого плана и не сообщила, какие страны будут участвовать в проекте.

Однако Ламбрехт рассказала, что в качестве базовой основы этой системы ПРО рассматривается израильский противоракетный комплекс Arrow 3 производства концерна Israel Aerospace Industries.

«Мы уже говорили с Израилем и Соединенными Штатами, и не секрет, что Arrow 3 способен восполнить пробел в наших оборонных возможностях», — сказала Ламбрехт.

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