София, , 23:11 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев 16 сентября заявил, что механизм, закрепленный соглашением о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Северной Македонией и Албанией 2017 года, должен принести к устойчивым результатам для двусторонних отношений.

Президент Болгарии Румен Радев President of Bulgaria Office

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, заявление было сделано Радевым после рабочей встречи с главой МИД Болгарии Николаем Милковым.

Политик подчеркнул, что результаты политического диалога должны быть претворены в жизнь в сфере экономики, энергетики и транспорта.

По словам Радева, включение упоминания о болгарах в Конституцию Северной Македонии станет важным шагом в контексте евроинтеграции Северной Македонии.

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