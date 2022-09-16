София, 16 сентября 2022, 23:11 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев 16 сентября заявил, что механизм, закрепленный соглашением о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Северной Македонией и Албанией 2017 года, должен принести к устойчивым результатам для двусторонних отношений.

Президент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев
President of Bulgaria Office

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, заявление было сделано Радевым после рабочей встречи с главой МИД Болгарии Николаем Милковым.

Политик подчеркнул, что результаты политического диалога должны быть претворены в жизнь в сфере экономики, энергетики и транспорта.

По словам Радева, включение упоминания о болгарах в Конституцию Северной Македонии станет важным шагом в контексте евроинтеграции Северной Македонии.

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