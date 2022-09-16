София, 16 сентября, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев 16 сентября заявил, что механизм, закрепленный соглашением о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Северной Македонией и Албанией 2017 года, должен принести к устойчивым результатам для двусторонних отношений.

President of Bulgaria Office Президент Болгарии Румен Радев

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, заявление было сделано Радевым после рабочей встречи с главой МИД Болгарии Николаем Милковым.

Политик подчеркнул, что результаты политического диалога должны быть претворены в жизнь в сфере экономики, энергетики и транспорта.

По словам Радева, включение упоминания о болгарах в Конституцию Северной Македонии станет важным шагом в контексте евроинтеграции Северной Македонии.