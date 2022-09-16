Нижний Новгород, 16 сентября, 2022, 22:51 — ИА Регнум. В 26 школах Нижегородской области создали аграрные классы, которые займутся подготовкой специалистов для сельскохозяйственной отрасли региона. Об этом сообщили в нижегородском правительстве 16 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM В школе

Реализацией этого проекта занимаются региональное министерство образования совместно с Нижегородской сельхозакадемией, при содействии местных аграрных предприятий.

Отмечается, что сельскохозяйственный вуз уже разработал для аграрных классов базовую программу обучения, которую каждое учебное заведение может адаптировать под свои запросы.

Преподаватели академии будут помогать учителям в обучении школьников тонкостям работы в аграрной сфере, а местные сельхозпредприятия предоставят свои производственные площадки для практических занятий.

Считается, что это позволит выпускникам сразу же получить перспективную работу в агропромышленном секторе, а сельхозорганизации будут обеспечены высококвалифицированными специалистами с практическим опытом.