Баткен, Киргизия, , 22:49 — REGNUM Обстановка на киргизско-таджикской границе продолжает оставаться напряженной — со стороны Таджикистана продолжаются обстрелы позиций киргизских пограничников, а на отдельных участках идут интенсивные бои. Об этом сообщает пресс-центр пограничной службы Киргизии.

В Киргизии Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, таджикские военные стреляют по пограничной заставе «Тамдык», расположенной в Баткенской области Киргизии.

Также киргизские пограничники фиксируют переброску военнослужащих, автомобильной и тяжёлой военной техники со стороны Таджикистана к границе с Киргизией.

«На приграничных территориях напротив Лейлекского и Баткенского районов Баткенской области Киргизии таджикская сторона проводит перегруппировку сил и средств», — констатирует погранслужба.