Лондон, 16 сентября 2022, 22:47 — REGNUM Британский актёр Орландо Блум получит роль в экранизации Gran Turismo. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.
По данным источника, Блум сыграет маркетолога, продвигающего автомобильный спорт. Премьера картины намечена на август 2023 года.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Арчи Мадекве («Видеть») присоединился к касту киноадаптации Gran Turismo. Ожидается, что актёр исполнит в проекте главную роль.
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