Лондон, 16 сентября, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Британский актёр Орландо Блум получит роль в экранизации Gran Turismo. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Властелин колец: Братство кольца». реж. Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия Орландо Блум в роли Леголаса

По данным источника, Блум сыграет маркетолога, продвигающего автомобильный спорт. Премьера картины намечена на август 2023 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Арчи Мадекве («Видеть») присоединился к касту киноадаптации Gran Turismo. Ожидается, что актёр исполнит в проекте главную роль.