Москва, , 22:44 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты России предлагает сохранить максимальный размер пособия по безработице на 2023 год на уровне 12 792 рублей, минимальный размер — на уровне 1500 рублей. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

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Согласно проекту постановления, условия получения пособия по безработице останутся прежними: первые три месяца после регистрации в качестве безработного гражданин будет получать до 75% своего заработка, но не более 12 792 рублей, следующие три месяца — до 60% от максимального заработка, но не более 5000 рублей, а в три последующих месяца будет выплачиваться уже минимальное пособие в размере 1500 рублей.

При этом на максимальное пособие могут расчитывать граждане, проработавшие не менее 26 недель в течение года до получения статуса безработного. Минимальное пособие получают не работавшие по найму, уволенные с работы, а также те, кто делал перерыв в трудовой деятельности более года.