Уфа, , 22:46 — REGNUM XXXII международный Аксаковский праздник состоится в Башкирии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Крамской. Портрет Сергея Тимофеевича Аксакова. 1878

Сообщается, что мероприятие будет проходить с 30 сентября по 1 октября в Уфе, Кармаскалинском, Уфимском и Белебеевском районах Башкирии. В этом году он будет посвящен 231-летию русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова и 30-летию со дня основания Аксаковского фонда в Башкирии.

«Международный Аксаковский праздник мы расцениваем как дань уважения нашему земляку, подлинному мастеру слова, выдающемуся писателю Сергею Тимофеевичу Аксакову, которого отличала глубокая любовь к родной земле. Уверена, что Аксаковский праздник и впредь будет способствовать укреплению мира, дружбы и согласия между народами, служить процветанию Башкирии и России», — приводит пресс-служба слова министра культуры Башкирии Амины Шафиковой.

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