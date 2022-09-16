Тирана, , 22:48 — REGNUM Агентство по прозрачности цен Албании 16 сентября снизило потолок цен на энергоносители в стране.

Нефть © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стоимость литра нефти снизилась до 1,85 евро, или 216 местных леков, стоимость литра газа снизилась до 0,66 евро, или 77 леков. Стоимость литра нефти, таким образом, снизилась на восемь леков, бензина — на четыре лека, газа — на один лек.

Новые цены были были установлены в 18:00 по местному времени.

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