Тирана, 16 сентября, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Агентство по прозрачности цен Албании 16 сентября снизило потолок цен на энергоносители в стране.

ИА REGNUM Нефть

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стоимость литра нефти снизилась до 1,85 евро, или 216 местных леков, стоимость литра газа снизилась до 0,66 евро, или 77 леков. Стоимость литра нефти, таким образом, снизилась на восемь леков, бензина — на четыре лека, газа — на один лек.

Новые цены были были установлены в 18:00 по местному времени.