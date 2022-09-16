Бишкек, , 22:39 — REGNUM Боевые действия на границе Киргизии с Таджикистаном это результат провокации, которую устроили таджикские военные. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов на брифинге по итогам экстренного заседания Совбеза.

В Таджикистане Mil.ru

«К сожалению, власти Таджикистана не захотели услышать наши призывы остановить обстрел территории Киргизии и сесть за стол переговоров, чтобы решить возникшую проблему мирным путём», — посетовал он.

Также глава Совбеза отметил, что руководство соседней страны оказалось неспособно воздействовать на свои вооружённые силы.

«Власти Таджикистана заверяли нас, что дали команду прекратить огонь, но таджикские военные продолжали обстреливать. В результате среди пограничников и мирных жителей Киргизии есть погибшие и раненые», — констатировал Иманкулов.