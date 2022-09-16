Милан, Италия, , 22:36 — REGNUM 29-летний центрфорвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку вернется в общую группу миланского «Интера» в течение недели. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Роберто Мартинес.

Ромелу Лукаку Дмитрий Садовников. soccer.ru

«Восстановления Ромелу идет хорошо. Мы ожидаем, что он сможет вернуться к тренировкам в расположении «Интера» в течение недели. Мы решили не рисковать и не вызывать его в расположение сборной, потому что рецидив перед чемпионатом мира будет очень опасным», — цитирует Мартинеса издание Corriere dello Sport.

В текущем сезоне Ромелу Лукаку из-за травмы принял участие лишь в трех матчах за «Интер» в рамках итальянской Серии А 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.